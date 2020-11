Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall entfernt, ohne Schadensregulierung einzuleiten

33102 Paderborn33102 Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 06.11.20, 14:30 Uhr, 33102 Paderborn, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Verkehrsunfallflucht, In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag ereignete sich in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Ein schwarzer VW Golf parkte auf dem Parkplatz der Sackgasse und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,-- EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell