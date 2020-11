Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall vom Unfallort geflohen

33100 Paderborn33100 Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 06.11.20, 14:20 Uhr, 33100 Paderborn, Arnikaweg, Verkehrsunfall mit Unfallflucht, Am Freitagnachmittag ereignete sich im Arnikaweg in Paderborn ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Zwischen 14:20 Uhr und 14:55 Uhr parkte ein grauer Ford Focus am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 135. Während dieser Zeit stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen die Fahrerseite des Fords. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 3000,-- EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell