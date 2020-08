Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 15-Jährigen in der Bahn sexuell belästigt

Karlsruhe (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 15-Jähriger in einer S-Bahn zwischen Bruchsal und Bretten von einem 35-Jährigen sexuell belästigt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 15-Jährige gegen 13:30 Uhr am Bahnhof Bruchsal. Dort kam er zunächst ins Gespräch mit dem 35-Jährigen, der dem Jugendlichen im Verlauf der Unterhaltung Komplimente machte. Kurz darauf stiegen beide in die S-Bahn in Richtung Bretten ein, woraufhin der Ältere den Jüngeren aufforderte, sich zu ihm zu setzen.

Als sie schließlich nebeneinandersaßen, machte der 35-Jährige dem Jugendlichen abermals Komplimente und fing an, ihn am Oberschenkel zu berühren. Schließlich küsste er ihn ins Gesicht und forderte den Jungen auf, mit ihm nach Hause zu kommen. Daraufhin suchte sich der 15-Jährige Hilfe bei einem Mitfahrer sowie einer Kontrolleurin, die schließlich die Verständigung der Polizei in die Wege leitete. Am Bahnhof Bretten konnte der 35-Jährige letztlich durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bretten widerstandslos festgenommen werden.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 35-jährige Afghane wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten müssen.

