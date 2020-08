Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Radfahrerin aufgrund Gesundheitsproblem gestürzt und verstorben

Ettlingen (ots)

Eine 50 Jahre alte Rennradfahrerin ist am Samstag gegen 13.55 Uhr zwischen Ettlingen und Spessart auf der Landesstraße 613 am Fahrbahnrand von Zeugen leblos aufgefunden worden. Ein hinzugekommener Rettungssänitäter sowie eine gleichfalls hinzugestoßene Ärztin führten noch Reanimationsmaßnahmen durch. Anschließend kam die zunächst unbekannte Frau zur Notbehandlung in ein Krankenhaus, wo sie allen Anzeichen nach wohl wegen eines internistischen Problems wenig später verstarb.

Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist anzunehmen, dass die 50-jährige Frau aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems zu Boden gefallen war.

Ralf Minet, Pressestelle

