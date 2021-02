Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Betrüger verschicken Paketbenachrichtigung per SMS

Kreis Wesel (ots)

Während des Lockdowns bestellen immer mehr Bürger Waren übers Internet. Sie erwarten Paketlieferungen. Das versuchen Kriminelle mit einer neuen bundesweiten Betrugsmasche zur SMS-Paketbenachrichtigung auszunutzen. Im Kreis Wesel hat die Polizei acht Fälle innerhalb der vergangenen Woche registriert.

So funktioniert die Betrugsmasche: Die Betrüger verschicken eine SMS, in der steht, dass ein Paket verschickt wurde. Sie fordern den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken, wo dieser den Ablageort des Pakets erfahren soll. Oder der Empfänger soll den Paketversand über den Link einfach nur bestätigen. Klickt der SMS-Empfänger auf den Link, wird eine Schadsoftware auf dem Smartphone installiert.

Die Schadsoftware kann Daten abgreifen. In einigen Fällen speicherte sie offensichtlich Handynummern im Internet und verschickte die gleiche SMS oder MMS an Nummern, die von den Geräten anderer Geschädigter abgegriffen wurden. Smartphone-Nutzer, bei denen die Schadsoftware aktiv war, erhielten daraufhin Anrufe aus ganz Deutschland. Die Anrufer fragten, welches Paket verschickt würde, da sie nichts bestellt hätten. So hatte sich also die Betrugsmasche per Schneeballsystem weiterverbreitet. Einige SMS-Empfänger, die nicht auf den Link klickten, erhielten im Laufe eines Tages viele SMS von der gleichen Handynummer.

Die Polizei Wesel warnt: Auf Betroffene, die die SMS erhalten oder auf sie antworten, können Drittanbieterkosten zukommen. Wenn unerwünschte SMS auf dem Smartphone eingehen, rät die Polizei: das Smartphone in den Flugmodus versetzen, den Internetprovider informieren, eine Drittanbieter-Sperre einrichten und prüfen, ob durch die SMS höhere Kosten entstanden sind. Zudem sollten Cybercrime-Opfer das Smartphone in den Werkzustand versetzen und Kennwörter - vor allem fürs Online-Banking - auf einem anderen Gerät ändern.

