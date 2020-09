Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Freitag 04.09.2020 20:00 Uhr bis Sonntag 06.09.2020 09:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Sternbusch. Hierzu brachen sie die seitlich des Hause gelegene Kellertür auf. Im Keller wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Da auch die Zugangstür zum Erdgeschoss verschlossen war, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell