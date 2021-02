Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Vandalen beschädigen Fensterscheibe

Schermbeck (ots)

Unbekannte haben eine Fensterscheibe einer Grundschule in Schermbeck beschädigt. Die Vandalen waren in der Zeit zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, an der Weseler Straße aktiv.

Die Polizei Hünxe sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 mitteilen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell