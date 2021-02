Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Montagabend (08.02.2021) drangen zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in der Auestraße in Bonn-Geislar ein.

Zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr wurden Nachbarn auf zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück des Einfamilienhauses aufmerksam. Diese hatten sich, wie sich später herausstellte, durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu den Räumen verschafft. Nach der Entdeckung flüchteten die Einbrecher in Richtung des Vilicher Baches vom Tatort. Sie können bislang nicht näher beschrieben werden. Bei dem Wohnungseinbruch wurde nach bisherigen Feststellungen nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beiden Männer im Tatzeitraum in Geislar gesehen oder möglicherweise auf ihrer Flucht beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

