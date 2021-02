Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 22-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Dienstag (02.02.2021) kam es im Einmündungsbereich von Secundastraße und Schillerstraße in Bornheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit gegen 18:30 Uhr fuhr der junge Mann von der Königstraße kommend auf der Secundastraße. An der Einmündung der Schillerstraße missachtete der Fahrer eines dunkelroten Opel Astra die Vorfahrt des 22-Jährigen und bog nach rechts in die Secundastraße ein. Trotz eingeleiteter Notbremsung stürzte der junge Mann und verletzte sich schwer am Arm.

Der Fahrzeugführer des Pkw soll kurz angehalten, seine Fahrt dann aber fortgesetzt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Person am Steuer kann bislang nicht näher beschrieben werden. Noch während der 22-Jährige auf der Fahrbahn lag, kreuzten in Richtung Königsstraße zwei weitere Fahrzeuge die Unfallstelle. Während das erste Fahrzeug nicht reagierte, hielt die Fahrerin des zweiten Autos an und half dem verletzten 22-Jährigen. Von der Helferin liegen jedoch bislang keine Personalien vor.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, werden gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden. Darüber hinaus bitten die Ermittler insbesondere um eine Kontaktaufnahme durch die bislang unbekannte Ersthelferin.

