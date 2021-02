Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Polizei ordnete Blutprobe an

19-Jähriger unter Drogeneinfluss

Bonn (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich in der Nacht zu Samstag (06.02.2021) Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung eines 19-jährigen Autofahrers. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg hatte den Mann auf der Bonner Straße gegen 01:20 Uhr angehalten und kontrolliert. Ein Drogentest war positiv auf THC. Der 19-Jährige räumte den nur wenige Stunden zurückliegenden Drogenkonsum ein. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell