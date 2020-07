Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ruderboot entwendet - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Ruderboot entwendet - Zeugen gesucht

Loxstedt. Am vergangenen Donnerstag, 02.07.2020 wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.20 Uhr in Stotel ein weißes Ruderboot entwendet. Das Boot lag an einem Steeg in der Lune, an der Stoteler Straße. Gesichert war es mit einer Kette und Vorhängeschloss. Die Täter müssen das Boot über das Wasser entwendet haben, da es über das Grundstück nicht zu transportieren war. Seitlich am Heck des Bootes befand sich ein neu angebrachter Aufkleber (5 x 20 cm) mit dem Schriftzeichen VER-1. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Bootes machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Loxstedt unter 0ß4744-731660.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell