POL-CUX: Elektrischer Krankenfahrstuhl entwendet ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Kleintransporter aufgebrochen

Elektrischer Krankenfahrstuhl entwendet - Eigentümer gesucht

Loxstedt. Am Sonntagabend, den 05.07.2020, fuhren zwei junge Männer mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl die Bahnhofstraße in Loxstedt entlang. Wie die Polizei bei der Kontrolle der jungen Männer erfuhr, hatten sie den Rollstuhl vom Bahnhof Loxstedt stehen sehen und entwendet, ohne zu wissen wem der Rollstuhl gehört. Der Krankenfahrstuhl wurde sichergestellt. Bisher hat sich jedoch noch kein Eigentümer gemeldet. Daher die Frage der Polizei: Wer kann Angaben zum Eigentümer des Rollstuhls machen? Bei dem Krankenfahrstuhl handelt es sich um schwarzes Modell der Marke Vermeiren. Das hintere linke Rücklicht ist mit Texilband festgeklebt. Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen nehmen das Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 oder die Polizeistation Loxstedt unter 04744 -731680 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Geestland/Bad Bederkesa. Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Steinau, der mit seinem Pkw am 07.07.2020, gegen 11.40 Uhr, die Drangstedter Straße in Bad Bederkesa befuhr und dort von Beamten der Polizei Geestland kontrolliert worden ist. Vor Ort konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme entnommen. Des Weiteren wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Kleintransporter aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Geestland/Köhlen. In der Nacht von Montag, 06.07.2020, auf Dienstag, 07.07.2020, haben unbekannte Täter einen Kleintransporter aufgebrochen. Das Fahrzeug war an der Geestensether Straße in Köhlen geparkt. Die Täter haben die Dreieckscheibe zum Führerhaus eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeug und Maschinen im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet.

