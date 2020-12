Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Fulda festgenommen

FuldaFulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Fulda festgenommen

Fulda - Beamte der Polizeistation Fulda nahmen im Rahmen der Fahndung nach zwei Einbrüchen Freitagnacht (11.12.) drei Tatverdächtige fest.

Gegen 3:30 Uhr versuchten Unbekannte in eine kirchliche Institution und in eine Gaststätte in der Nonnengasse einzubrechen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes störten die drei männlichen Täter bei dem Versuch in die Gebäude zu gelangen. Den Männern gelang zunächst die Flucht in Richtung Stadtpfarrkirche. Beamte der Polizeistation Fulda nahmen kurze Zeit später drei Tatverdächtige - einen 26-Jährigen, einen 33-Jährigen und einen 30-Jährigen aus Fulda - in der Friedrichstraße fest, auf die die Personenbeschreibung der Flüchtigen passte.

Die Beschuldigten wurden nachmittags dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 33-Jährigen - auf Grund eines bereits bestehenden Haftbefehls aus Bayern wegen Diebstahls - die Untersuchungshaft an. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Dr. Christine Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Dominik Möller / Stephan Müller / Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell