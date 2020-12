Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

FuldaFulda (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 70 Jahre alter PKW-Fahrer aus Frankfurt mit seinem Mercedes die Keltenstraße in Richtung Kreisel-Kohlhaus. Beim Einfahren in den Kreisel missachtete er die Vorfahrt einer 16-jährigen Rollerfahrerin aus Fulda, die sich bereits im Kreisel befand. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, wodruch die Rollerfahrerin stürzte und Prellungen am linken Bein erlitt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 600,-EUR.

