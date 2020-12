Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemittteilung der Polizeistation Rotenburg

Rotenburg d.d.F.Rotenburg d.d.F. (ots)

Verkehrsunfall

36179 Bebra, Brühlstraße, Zeitraum 17.12.2020, 21:00 Uhr bis 18.12.2020, 11:30 Uhr Im genannten Zeitraum wurde in Bebra in der Brühlstraße ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Schaden am geparkten Pkw ca. 1000,- Euro, um Hinweise an die Polizeistation Rotenburg, Telefon 06623 / 9370, wird gebeten.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg, Riedel, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell