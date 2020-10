Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Personen mit Messer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Ein unbekannter Täter hat gestern Abend zwei Personen in einem Restaurant in der Römerstraße mit einem Messer attackiert und dabei verletzt. Der Täter hatte das Ladenlokal gegen 22.00 Uhr betreten und unvermittelt zu einem Messer auf einem eingedeckten Tisch gegriffen. Anschließend ging er damit auf den Lokalbesitzer und seine Lebensgefährtin los. Nach der Tat flüchtete er in unbekannte Richtung. Beide Opfer mussten medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Der unbekannte Täter wird beschrieben als ca. 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Hut mit weißem Rand und einer schwarzen Jacke mit auffälligen, in weiß abgesetzten Ärmeln.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität oder der Fluchtrichtung des Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell