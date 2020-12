Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (17.12.), um 17:20 Uhr, kam es in Höhe der Anschrift Unterweisenborn 1 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein unbekannter Unfallverursacher kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich den grau-blauen Mercedes Vito einer 36-jährigen Frau aus Guxhagen. Zunächst hielten beide Unfallbeteiligten an. Dann aber fuhr der Unfallverursacher in Richtung Schenklengsfeld davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Das flüchtige Fahrzeug wurde als silberfarbener Kombi beschrieben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (17.12.), um 12:54 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem Opel Corsa die Werrastraße. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hoftor. Bei Unfallaufnahme stellte der aufnehmende Beamte Alkoholgeruch war. Daraufhin wurde der 76-jährige Mann zur Dienststelle gebracht und einer Blutentnahme unterzogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell