Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe im Landkreis Fulda

FuldaFulda (ots)

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe im Landkreis Fulda

OSTHESSEN. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110! - Echte Polizisten rufen von sich aus keine Bürger an, um deren Wertgegenstände zu sichern! Gehen Sie daher nicht auf solche Anrufe ein und legen Sie auf!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

