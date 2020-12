POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Schotten - Unbekannte stahlen am Freitagmorgen (17.12.) die Kennzeichen VB-JS 990 eines blauen Hyundai. Das Auto stand auf einem Schotterparkplatz an der L3338. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

