POL-OH: Schmuck gestohlen - In Wohnhaus eingebrochen

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Schmuck gestohlen

Wildeck - Im Ortsteil Bosserode drangen Unbekannte am Mittwoch (16.12.), zwischen 11 und 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der "Neue Straße" ein. Dabei entwendeten die Täter Schmuck in noch unbekanntem Wert. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter zuvor ein Fenster auf. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spessartstraße drangen Unbekannte am Mittwoch (16.12.), zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr, gewaltsam über eine Terassentür ein. Das genaue Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

