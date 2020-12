Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Straßenlaterne beschädigt und Unfallflucht begangen - Parkplatzunfall zweier LKWs

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Straßenlaterne beschädigt und Unfallflucht begangen

Schotten - Zwischen Dienstag, 1.12.2020, 12 Uhr und Freitag, 4.12.2020, 12 Uhr, wurde eine Straßenlaterne in der Karl-Theobald-Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkplatzunfall zweier LKWs

Lauterbach/Wallenrod - Am Montag, 14.12.2020, gegen 8:40 Uhr, kam es auf einem Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Hällstein" zu einem Unfall zweier LKW-Gespanne. Dabei wechselte einer der LKW-Fahrer seine Fahrspur, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen LKW kam. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden LKW-Gespannen entstand ein Sachschaden von gesamt 23.000 Euro.

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell