Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Hoher Schaden durch Brand in der Küche

CelleCelle (ots)

Am Sonntagabend (29.11.) gegen 18.00 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Habighorster Weg zu einem Küchenbrand. Die 19 Jahre alte Bewohnerin hatte einen Knall, anschließendes Zischen und Rauchentwicklung in der Küche wahrgenommen und war mit ihrem Kleinkind aus der Wohnung geflüchtet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus einem Fenster im ersten Stock, ein offenes Feuer war nicht mehr zu erkennen. Die Feuerwehr konnte den Brandherd nach kurzer Zeit löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

