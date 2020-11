Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung; Bitte um Täterhinweise

BergenBergen (ots)

Noch unbekannte Täter ließen in der Nacht zu Samstag ihrer Zerstörungswut freien Lauf, indem sie am gerade aufgestellten Weihnachtsbaum der Stadt Bergen auf dem Marktplatz am Deichend etliche Glühlampen aus den Fassungen der Beleuchtung herausdrehten und auf dem Pflaster zerschlugen. Die Ersatzbeschaffung der Lampen wird erhebliche Kosten für die Allgemeinheit bedeuten. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bergen (Tel. 05051-471660).

