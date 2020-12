Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: König Ludwig und das liebe Vieh - Regionaler Verkehrsdienst Fulda spendet zu Weihnachten

Fulda

König Ludwig und das liebe Vieh - Regionaler Verkehrsdienst Fulda spendet zu Weihnachten

Fulda - Es ist Weihnachten und dieses Jahr ist es zusätzlich eine ganz besondere Zeit. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei in Fulda sich etwas Besonderes überlegt und wollten anstatt eine Weihnachtsfeier auszurichten, das Geld für einen guten Zweck spenden.

Doch wen wählt man aus? Die Wahl viel ganz schnell auf die, die es in der Coronazeit durch Schließungen und Kontaktbeschränkungen auch nicht einfach hatten und ganz besonders an Weihnachten der Aufmerksamkeit bedürfen: Tiere in Tierheimen und kleinen Tiergärten.

"Als regionaler Verkehrsdienst, die das ganze Jahr in Fulda und dem Landkreis unterwegs sind und für Verkehrssicherheit arbeiten, wollten wir mit einer kleinen Spende Einrichtungen in unserer Region bedenken", so Carsten Sippel, Leiter des Verkehrsdienstes.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Dienststelle liegt das Fuldaer Tierheim. Dort übergaben die Ordnungshüter an den Vorsitzenden Herbert Heurich eine Spende über 100 Euro. Herr Heurich führte die Gäste durch die große Anlage und erklärte vieles über Um- und Neubauten und die stetigen Verbesserungen zum Wohl der dort lebenden Tiere. Hunde und Katzen, wie Kaninchen und Meerschweinchen warten dort auf neue Besitzer. Herr Heurich betonte allerdings, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheimes genauestens prüfen, wem sie die Tiere anvertrauen und ob das Verhältnis zwischen Besitzer und Tier passt. Denn nichts ist schlimmer für die Fellnasen, als wenn sie kurze Zeit später wieder im Tierheim sitzen müssen. Dennoch sieht man, mit wieviel Liebe und Sorgfalt sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter um die Schützlinge kümmern, damit die sich dort auch wohl fühlen.

Außerdem sollte noch der Heimattiergarten in Fulda bedacht werden, der ganz stark unter der coronabedingten Schließung leiden muss. Da kam die Idee mit einer Tierpatenschaft sehr gut an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten sich als Patentier den Rhönschafbock "König Ludwig" aus.

"Wir finden, das Tier passt ganz gut zu unserem regionalen Bezug", sagte Georg Ludwig vom Verkehrsdienst mit einem Augenzwickern. Frau Dr. Bianca Reith vom Vorstand des Heimattiergartens freute sich die Spende von 100 Euro entgegenzunehmen und überreichte eine Urkunde, die nun für ein Jahr die Patenschaft zu "König Ludwig" bescheinigt.

Natürlich ist es nur ein kleiner Anteil und deckt bei Weitem nicht die Kosten für die jährliche Betreuung der Tiere. Aber vielleicht haben die Polizistinnen und Polizisten aus Petersberg ja eine Idee erzeugt, die den einen oder anderen "einfach mal so" an die Tiere denken lässt.

