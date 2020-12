POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen. Am Mittwoch (09.12.), in der Zeit von 0:00 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen Beleuchtungsmast in der Ölbergstraße in Widdershausen. Der Mast ist verbogen und weißt Kratzspuren in 3 bis 4 Metern Höhe auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

