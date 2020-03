Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ BAB 5

Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall in Baustelle

Walldorf/ BAB 5 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag befuhr der Fahrer eines polnischen Sattelzugs den Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 5 von Kronau in Richtung Autobahnkreuz Walldorf. Wegen stockenden Verkehrs musste er seinen Lkw mit Anhänger bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter fahrender Klein-Lkw kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Klein-Lkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

