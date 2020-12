POL-OH: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Mittwoch (09.12.) kam es auf der Ausfahrt der B254 Maberzell/Trätzhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die 71-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhr die B254 von Fulda in Richtung Großenlüder. An der Ausfahrt Maberzell/Trätzhof verließ er die Bundesstraße, um nach links auf die K116 in Richtung Maberzell abzubiegen. An der Einmündung übersah der Autofahrer den von links kommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

