Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Sachbeschädigung durch Böller - Pkw crasht auf der A4 unter einen Sattelzug - Fahrer leicht verletzt

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (15.12.) in der Ziegenhainer Straße die Kennzeichen HEF-EZ 130 eines grauen VW. Das Auto stand auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 57. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Böller

Bad Hersfeld - Am späten Dienstagabend (15.12.), gegen 23:45 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße "An der Untergeis" eine Hauseingangstür. Durch das Zünden des Böllers zerbärste der Glaseinsatz der Tür. Am Tatort konnten zwei dunkelbekleidete Personen, die nach dem Knall in unbekannte Richtung flüchteten, beobachtet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw crasht auf der A4 unter einen Sattelzug - Fahrer leicht verletzt

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.12.) kam es gegen 5:10 Uhr auf der A4, Kirchheim-Dresden, Gemarkung Friedewald, Richtung Dresden, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der Schweiz befuhr mit einem Pkw-Kombi VW Golf die A4 in östlicher Fahrtrichtung. Kurz nach der Anschlussstelle Friedewald befuhr der Fahrer, der auf dem Weg nach Berlin war, den rechten Fahrstreifen, als er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug aus dem Landkreis Uckermark (Brandenburg) auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW Golf um 180 Grad und kam anschließend - im Frontbereich völlig zerstört - zum Stillstand. Die Hinterachse des Sattelaufliegers wurde durch das Unfallgeschehen ebenfalls erheblich beschädigt, konnte aber noch aus eigenem Antrieb zum nahegelegenen Parkplatz Nadelöhr fahren.

Der Fahrer des VW Golf konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien, wurde leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Versorgung durch Rettungssanitäter des DRK an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Der 49-jährige polnische Sattelzugfahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Aufgrund der Bergungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde von der Feuerwehr Bad Hersfeld gesperrt. Es kam zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des nachfolgenden Verkehrs in Fahrtrichtung Dresden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell