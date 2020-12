POL-OH: Unfallberichte aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall

Petersberg - Eine 34-jährige VW-Fahrerin aus Hofbieber und eine 32-jährige Opel-Fahrerin aus Petersberg wurden bei einem Unfall am Montag, (14.12.) leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin befuhr gegen 10.20 Uhr in Petersberg die L 3174 aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Margretenhaun. An der Einmündung zur Margretenhauner Straße bremste sie ihr Fahrzeug ab, um nach links abzubiegen. Die nachfolgende VW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Alleinunfall mit Schwerverletztem

Niederaula. Am Montag, den 14.12.2020, um 20:58 Uhr befuhr ein 23 jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Seat Toledo, die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Niederaula. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 23 Jährige auf der Strecke von der Fahrbahn nach rechts ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich nach Durchfahren eines Straßengrabens. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Lkw-Unfall beim Einparken

Kirchheim. Am Montag (14.12.), um 11:38 Uhr, kollidierte ein 61 jähriger Lkw-Fahrer aus Serbien mit dem Sattelzugauflieger eines 37jährigen Mannes aus der Ukraine auf dem Rastplatz der Shell SVG. Hierbei wurde ein auf dem Sattelzugauflieger des Ukrainers befindlicher Neuwagen beschädigt, sowie der Lkw des 61 jährigen Unfallverursachers. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Philippsthal. Am Donnerstag (10.12.), um 06:15 Uhr, parkte ein 23jähriger Mann aus Schenklengsfeld seinen schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz der Firma K + S am Standort Hattorf. Als der Mann um 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein unbekannter Unfallverursacher die Beifahrertür, vermutlich beim Aussteigen, beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Samstag, (12.12.), um 17:25 Uhr, befuhr eine 23jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen Audi A2 die Bahnhofstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein weißer Pkw (vermutlich VW UP) mit der Aufschrift "Häusliche Krankenpflege ... ". Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge an und bogen nach links in die Reichsstraße ein. Nach Angaben der Bad Hersfelderin kam der weiße Pkw aufgrund von Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen, sodass die 23 jährige Frau mit ihrem Audi stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß der Pkw`s zu vermeiden. Hierbei stieß der Audi mit dem vorderen rechten Reifen gegen den Bordstein und beschädigte sich die Felge. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit leichtverletzter Person

Ludwigsau. Am Montag, um 08:18 Uhr, befuhr ein 45jähriger Sprinterfahrer aus Unna die Landstraße 3254 von Rengshausen in Richtung Ersrode. Ein 65jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda befuhr die Gegenfahrbahn mit seinem Ford Transit. Aus Unachtsamkeit kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Hierbei verletzte sich der 65 jährige Rotenburger leicht durch umherfliegende Glassplitter. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

