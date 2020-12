Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen - Badezonenschild beschädigt

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Reifen zerstochen

Herbstein - Am Samstag (12.12.), zwischen 14:30 und 20 Uhr, zerstachen Unbekannte einen der hinteren Reifen eines weißen Peugeot 208. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Wohnheims in der Straße "Am Michelsbach". Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Badezonenschild beschädigt

Schotten - In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum vor Sonntagnachmittag (13.12.), schossen Unbekannte im Bereich des Nidda Stausees mit einem unbekannten Gegenstand auf ein Badezonenschild. Dieses befindet sich unterhalb des Parkplatzes Rainröder Seite. Der verursachte Schaden beträgt rund 100 Euro.

