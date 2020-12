Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abfalltonne umgefahren und Unfallflucht begangen

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Grebenhain-Ilbeshausen - Am Freitag, 11. Dezember, zwischen 2:30 Uhr und 9 Uhr, wurde die Mülltonne im Bereich einer Hofeinfahrt in der Straße "Am alten Feldchen" in Folge eines Unfalles total zerstört. Bei der Flucht wurde die Tonne noch circa 190 m unter dem Fahrzeug mitgeschleift. Der Verursacher entfernte sich dann unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

