FW-OB: Sperrmüllbrand verraucht angrenzende Wohngebäude

In der Nacht zum 07. August 2020 um 02:05 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Sperrmüllbrand in der Ruprechtstraße gemeldet. Da dieser auf angrenzende Wohngebäude zu übergreifen drohte, wurde der Löschzug der Feuerwache 1 alarmiert. Nach kurzer Zeit konnten die eintreffenden Kräfte die Lage bestätigen. Brandrauch ist durch geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen zweier Wohngebäude gezogen, und hat die dortigen Heimrauchmelder ausgelöst. Die Polizei konnte zu Beginn des Einsatzes bereits die Bewohner aus den Wohnungen begleiten. Diejenigen aus den verrauchten Wohnungen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Sie konnten an der Einsatzstelle verbleiben. Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden. Drei Trupps haben unter Atemschutz beide betroffenen Gebäude nochmals kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter entraucht. Im Anschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner zurück in Ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Durch die Feuerwehr wurden 18 Kräfte ca. eine Stunde lang eingesetzt.

