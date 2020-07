Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch

Aalen (ots)

Michelfeld: Geparktes Auto angefahren und abgehauen Am Samstagmittag, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, parkte ein schwarzer Seat Leon auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Buchhorn. Vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug wurde dieser an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Anschließend fuhr das Fahrzeug ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, davon. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

Fichtenberg: Bauwägen und Hütten aufgebrochen Im Zeitraum von Dienstag, 21.07.2020, 20:30 Uhr bis Samstag, 25.07.2020, 09:00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände des Racing Teams Fichtenberg "Fibe" auf dem Verbindungsweg zwischen Fichtenberg und Mittelrot. Dort brachen sie mit aufgefundenen Werkzeugen diverse Bauwägen und Hütten auf. Aus einer Hütte wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. .

