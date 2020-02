Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Vollbrand eines Geräteschuppens

Freiburg (ots)

Burkheim - Am Sonntag, gegen 11 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in der Rheinstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Geräteschuppen bereits vollständig in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch brannte der Geräteschuppen vollständig aus. Zwei benachbarte Schuppen wurden ebenfalls beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden beträgt circa 100.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

