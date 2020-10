Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Pressemeldung vom 06.10.2020 (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4725938) wie folgt korrigiert werden:

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Holdorfer Straße und Nellinghof-Schierberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Straße Nellinghof-Schierberg und wollte die Holdorfer Straße überqueren. Dabei missachtete dieser die Vorfahrt eines 25-jährigen Fahrers aus Damme, welcher mit einem Ackerschlepper samt Anhänger die Holdorfer Straße (L852) in Richtung Neuenkirchen befuhr. Es kam auf der Holdorfer Straße zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenprall wurde der PKW des 19-Jährigen gegen den PKW eines 23-jährigen Fahrers aus Gehrde geschleudert. Dieser hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 15000 Euro geschätzt.

