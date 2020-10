Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 05.Oktober 2020, gegen 14.10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Saterländer mit seinem VW, Transporter die Friedhofstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 02.Oktober 2020, zwischen 09.20 Uhr und 10.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkt-Centers an der Europastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-Ausparken einen dort geparkten Daimler und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, den 05.Oktober 2020, gegen 22.35 Uhr befuhr eine 33-jährige aus Lindern mit ihrem PKW, Skoda die Hauptstraße aus Friesoythe kommend in Richtung Neumarkhausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in einem Kurvenbereich nach links von Fahrbahn ab, durchfuhr dort eine Hecke und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell