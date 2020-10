Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Zaunelemente entwendet

Zwischen Freitag, 02. Oktober 2020, 15.00 Uhr, und Montag, 05. Oktober 2020, 09.00 Uhr, kam es in der St.-Michael-Straße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einem umzäunten Baustellengelände diverse neuwertige Zaunelemente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Fensterscheiben beschädigt

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Blumenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte auf bislang unbekannte Weise drei Fensterscheiben einer Wohnung, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht zu Dienstag, 06. Oktober 2020, kontrollierten Polizeibeamte eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen, welche zuvor die Bundesstraße 213 mit Schlangenlinien und überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass die 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 05. Oktober 2020, gegen 18.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Nord-West-Tangente und Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup befuhr die Lastruper Straße in Richtung Essen. Im Kreuzungsbereich missachtete der 59-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden 27-jährigen PKW-Fahrerin aus Löningen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 27-Jährige leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird bislang auf 7500 Euro geschätzt.

