Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwoch, 30. September 2020, 21.00 Uhr und Donnerstag, 01. Oktober 2020, 07.30 Uhr kam es in der Wagnerstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in das Einfamilienhaus einzubrechen, was ihm nicht gelang. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 5. Oktober 2020, kam es um 06.40 Uhr auf der Großen Straße in Höhe der Straße Am Winkel zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek fuhr auf der Großen Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Straße Am Winkel auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Bakum kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Bakumer leicht verletzt. Da eines der beteiligten Fahrzeuge über einen Gastank verfügte und Qualm austrat, wurde die Feuerwehr Cappeln alarmiert. Beide Pkw wurden schließlich abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

