Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Zwei Diebstähle von Pkw-Kennzeichen

In der Nacht vom Samstag, 03. Oktober 2020, auf Sonntag, 04. Oktober 2020, kam es in Dinklage zu zwei Kennzeichendiebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Eschweg beide Kennzeichen eines Mercedes C-Klasse. Sie lauteten VEC-KV 77. In der Holdorfer Straße wurde das vordere Kennzeichen eines VW Golf gestohlen. Es lautete VEC-HK 415. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Holdorf - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Samstag, 03. Oktober 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 04. Oktober 2020, 09.30 Uhr kam es am Heidesee zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach einen dortigen Zigarettenautomaten auf und entwendete aus diesem Tabakwaren und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Holdorf - Brand eines unbewohnten Hauses

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, kam es gegen 07.30 Uhr in Fladderlohausen im Lorser Weg zum Brand eines unbewohnten Hauses. Aus bislang unbekannten Gründne geriet das Haus mit Diele in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehren Holdorf und Fladderlohausen rückten mit sechs Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden wird auf 40000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 09.45 Uhr befuhr eine 85-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Schierberg in Richtung Wenstrup mit einem Pkw und beabsichtigte die vorfahrtsberechtigte Holdorfer Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie einee 39-Jährigen Pkw-Fahrer aus Holdorf, der in Richtung Holdorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Beteiligten nicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beträgt 6.000 Euro.

Vechta - Sachbeschädigung an Kleinkrafträdern

Von Samstag, 19. September 2020, 21.00 Uhr bis Sonntag, 04. Oktober 2020, 20.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Stoppelmarkt, zwei zur Werbezwecken vor dem Eingang des "Stoppelmarkt-Freizeitpark" abgestellte Kleinkrafträder des Herstellers Piaggio, indem bei beiden Fahrzeugen das Kabel zum Zündschloss abgerissen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 03.Oktober 2020, 16.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Steinfeld mit einem Kleinkraftrad die Poststraße in Steinfeld mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h, obwohl das Kleinkraftrad nicht zugelassen und versichert ist. Das Kleinkraftrad wies diverse technische Mängel auf. Der 28-jähirge konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem trug er keinen Helm. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02. Oktober 2020, 14.13 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug die Münsterstraße in Vechta in Fahrtrichtung Große Straße und touchierte den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Mercedes Benz, Sprinter". Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, 22.04 Uhr befuhr ein 32-jähriger aus Rieste mit seinem Pkw den Heerweg in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem touchierte er mit seinem Pkw diverse Leitpfosten sowie Verkehrsschilder und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Atemalkoholgehalt betrug 1,52 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

