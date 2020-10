Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit zwischen Samstag, den 03.Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr und Sonntag, den 04.Oktober 2020, um 16.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim am Sportplatz. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, den 03.Oktober 2020, gegen 18.30 Uhr und Sonntag, den 04.Oktober 2020, um 11.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Beifahrertür eines VW, Polo. Der Wagen war zur Tatzeit auf dem Parkplatz an der Barßeler Straße/Bundesstraße 401 geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Strücklingen - Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstag, 03. Oktober 2020, kam es gegen 02.52 Uhr in einer Bar in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen bis zu acht Personen. Da der Polizei gemeldet wurde, dass bei dieser Auseinandersetzung u.a. eine Schusswaffe gezeigt worden sein soll, wurden zahlreiche Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort hatte sich die Situation bereits beruhigt. Alle Personen wurden überprüft. Bei einem 25-jährigen Mann aus Barßel konnte eine Schreckschusswaffe, ein Messer und ein Teleskopschlagstock beschlagnahmt werden. Da sich die Stimmung vor der Bar kurzzeitig wieder aufheizte, wurden den Beteiligten Platzverweise erteilt. Zur Durchsetzung dieser Maßnahme musste ein 37-jährigen Barßeler, der sich aggressiv zeigte, kurzzeitig zu Boden gebracht werden. Anschließend verließen alle Personen den Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Landkreis Cloppenburg - Polizei warnt vor Betrügern bei Auto,- Wohnmobilkauf

In der vergangenen Woche wurde ein 66-jähriger Barßeler auf eine Zeitungsannonce aufmerksam, in dem ein Wohnmobil zu einem "Schnäppchenpreis" angeboten wurde. Das Wohnmobil befand sich nach Angaben des Verkäufers in Finnland und sollte über ein Verschiffungsunternehmen an den Käufer geliefert werden. Der Kaufpreis sollte vorab auf ein Treuhandkonto in England überwiesen werden. Da dem Barßeler dieses Angebot nicht glaubhaft erschien, suchte er zunächst die örtliche Polizei auf. Ermittlungen ergaben hier, dass dem Barßeler ein Wohnmobil angeboten wurde, welches aktuell in Deutschland zugelassen ist und von dem tatsächlichen Besitzer gar nicht zum Verkauf angeboten wird. Da der Kaufinteressent in diesem Fall besonders vorsichtig war und zunächst die Polizei aufsuchte, entstand ihm kein Schaden. Die Polizei Cloppenburg warnt aus gegebenem Anlass nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn Ihnen ein Fahrzeug weit unter dem eigentlichen Listenpreis aus dem Ausland angeboten wird, dann sollten Sie besonders vorsichtig sein und sich weiter informieren. Insbesondere bei Angeboten, bei denen vor Lieferungen aus dem Ausland Geld auf fremde Konten im Ausland überwiesen werden soll, ist Vorsicht geboten. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link https://sicherer-autokauf.de/

