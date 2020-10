Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl eines Pedelecs

Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Schweriner Straße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Pedelec des Herstellers Fischer. Dieses war vor einer Wohnung abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum- Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Straße Berliner Ring zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete ein grünes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Endeavour 5.B Move aus einem Garten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Vechta- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 03. Oktober 2020, 23.41 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Vechta mit einem Fahrrad den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,64 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 18-Jährigen untersagt.

Bakum- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. Oktober 2020, 15.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Quakenbrück mit einem Kleinkraftrad die Büscheler Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Holdorf- PKW beschädigt

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 02. Oktober 2020, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung in der Dammer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters. Ein unbekannter Täter beschädigte den Lack eines schwarzen Opel Meriva, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Damme- E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Montag, 05. Oktober 2020, gegen 12.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 28-jährigen Fahrer aus Damme, welcher mit einem E-Scooter die Mühlenstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter über kein Versicherungskennzeichen und über keinen Versicherungsschutz verfügte. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 05. Oktober 2020, gegen 14.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen PKW-Fahrer aus Dinklage, welcher zuvor die Lindenstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. Oktober 2020, zwischen 05.50 Uhr und 06.22 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bisher unbekannter LKW-Fahrer den Außenspiegel einer entgegenkommenden, blauen Zugmaschine, welche von einem 32-jährigen Fahrer aus Visbek gefahren wurde. Anschließend fuhr der unbekannte LKW-Fahrer weiter, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Holdorfer Straße und Schierberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Straße Schierberg und bog auf die Holdorfer Straße auf. Dabei missachtete dieser die Vorfahrt einer 25-jährigen Fahrerin aus Damme, welche mit einem Ackerschlepper samt Anhänger die Holdorfer Straße in Richtung Neuenkirchen befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der PKW der 25-Jährigen gegen den PKW eines 23-jährigen Fahrers aus Gehrde geschleudert. Dieser hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 15000 Euro geschätzt.

