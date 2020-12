Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Pkw aufgebrochen - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

FuldaFulda (ots)

Diebstahl aus Auto

Neuhof - Zwischen Samstag (12.12.) und Sonntag (13.12.) stahlen Unbekannte ein Handy aus einem schwarzen Mercedes. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses in der Hubertusstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Neuhof - Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (11.12.) und Samstagmorgen (12.12.) in der Niederkalbacher Straße eine Geldbörse aus einem grauen Audi. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses vor einer Garage direkt am Grundstücksrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Neuhof - In der Nacht auf Samstag (12.12.) versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in der Kinzigstraße einzubrechen. Dabei lösten die Täter augenscheinlich die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell