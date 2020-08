Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen - Täter wurden mit Tatfahrzeug gesehen

Feldberger Seenlandschaft (ots)

Am 25.08.2020 ist es zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl im Bereich der Feldberger Seenlandschaft gekommen.

Im ersten Fall hat sich gegen 12:45 Uhr ein bisher unbekannter Tatverdächtiger durch Betreten einer nicht verschlossenen Hintereingangstür widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-Gotsmann-Straße in 17258 Conow verschafft, nachdem ihm zuvor durch wiederholtes Klopfen und Klingeln niemand geöffnet hat. Plötzlich standen sich der Unbekannte und die 86-jährige deutsche Bewohnerin gegenüber und waren beide sichtlich erschrocken. Die 86-Jährige schrie daraufhin sehr laut, so dass der Unbekannte flüchtete und aus einem Fenster ins Freie sprang. Vor dem Haus sah die 86-Jährige noch zwei weitere, ihr unbekannte, Personen. Alle drei Personen sind dann über den Gartenzaun geklettert und in Richtung Hauptstraße gelaufen. Dort sind die Drei in einen hellblauen Audi (wahrscheinlich A3) mit FR-Kennzeichen gestiegen und in Richtung Brandenburg davon gefahren. Mehrere Zeugen waren vor Ort, welche die Personen und auch das Fahrzeug beobachtet haben. Eine couragierte Zeugin hat sogar mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung aufgenommen, konnte das Fahrzeug aber nicht mehr aufnehmen. Die tatverdächtige Person im Haus kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,65-1,70m groß, schlank, südländisches Aussehen. Alle drei Personen haben einen Mund-Nasenschutz getragen. Gesprochen hat zudem niemand. Entwendet wurde in dem hiesigen Fall nichts.

Beim zweiten Fall haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit von 11:00 - 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Klinkecken in Feldberg verschafft. Im Anschluss haben die Täter sämtliches Mobiliar in sämtlichen Räumen durchwühlt und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe von einem Zusammenhang der beiden genannten Sachverhalte aus. Es werden Zeugen gesucht. Wer am gestrigen 25.08.2020 im Bereich der Feldberger Seenlandschaft einen hellblauen Audi mit FR-Kennzeichen oder sogar die drei auffällige Personen mit Mund-Nasenschutz in bzw. an dem beschriebenen Auto gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

