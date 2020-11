Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Kiosk

AachenAachen (ots)

Ein maskierter Täter hat am Freitagabend (06.11.20, gegen 22 Uhr) unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe versucht, einen Kiosk auf der Guaitastraße zu überfallen. Der im Geschäft anwesende Angestellte sollte den Inhalt der Kasse in eine ihm zugeworfene Plastiktüte füllen. Als der Angestellte ihm diese Tüte unvermittelt zurück warf, flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Kiosk in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als etwa 1,70 m groß, helle Haut, bekleidet mit grauem Pullover, schwarzer Jacke und schwarzer Hose, schwarze Kappe, schwarzes Halstuch mit weißem Aufdruck und er sprach akzentfrei deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmung in der Nähe des Tatortes hatten und Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (sb)

