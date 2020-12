Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201209-1-pdnms Verkehrsunfall in Lohe-Föhrden mit zwei leichtverletzten Personen

Lohe-Föhrden ( Kreis RD-Eck )Lohe-Föhrden ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 09.12.20, gegen 07.50 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Lohe-Föhrden, OT Föhrden, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die 31jährige Fahrerin eines Ford S-Max befuhr die Dorfstraße aus Richtung Hohn kommend und übersah einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin sowie ihre 2jährige Tochter leicht verletzt. Ein weiteres in Fahrzeug befindliches Kind blieb unverletzt. An den beiden beteiligten Pkw entstand jeweils Totalschaden (20.000 Euro).

