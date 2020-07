Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Polizei bittet um Mithilfe nach Anrufen falscher Polizeibeamter

Emsland (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag kam es in verschiedenen emsländischen Städten und Gemeinden zu massiven Anrufwellen durch sogenannten "Falsche Polizeibeamte".

In drei Fällen waren die Täter dabei erfolgreich und ergaunerten so insgesamt eine Beute in niedriger sechsstelliger Höhe.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochabend kam es zwischen 22.00 - 23.30 Uhr zu einer Tat im sogenannten Musikerviertel im Meppener Ortsteil Esterfeld. Nachdem die Täter mit dem Opfer telefonierten, wurde die in einem Beutel befindliche Beute an einer Straßenlaterne abgelegt und von einem unbekannten Mann abgeholt. Der jüngere Mann südländischen Aussehens war ca. 175 cm groß. Er entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Am Donnerstag wurde in Haren eine Person Opfer dieser perfiden Betrugsmasche. Diese Tat ereignete sich zwischen 12.30 - 15.00 Uhr im Bereich zwischen der Landegger Straße und des Merswegs. Dort legte das Opfer einen Umschlag unter die Fußmatte eines dortigen Wohnhauses. Die Beute wurde durch unbekannte Täter abgeholt.

Auch in Lingen verzeichneten die Beamten am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 - 17.30 Uhr eine vollendete Tat. Diese ereignete sich im Bereich zwischen der Haselünner Straße und der Josefstraße. Dort wurde eine rotbraune Ledertasche mitsamt der darin befindlichen Beute durch bislang unbekannte Täter erbeutet. Das Opfer hatte sie zuvor vor die Haustür gestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienstelle oder der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich daraufhin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben sie in Telefonaten keinesfalls Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen sie sich nicht unter Druck setzen und beenden sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen. Waren sie ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche.

Weitere Informationen erhalten sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

