Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Klopapier Diebstahl in Rodenberg

RodenbergRodenberg (ots)

(He.) Es geht schon wieder los. Am Dienstag kam es in Rodenberg zu einem Toilettenpapier-Diebstahl. Die Not der 4 Diebe muss besonders groß gewesen sein. Sie klauten gegen 13:30 Uhr, 20 Toilettenpapier-Rollen aus der Auslage einer Drogerie und machten sich eilig, in einem Kleinwagen (Fluchtauto) aus dem Staub. Zeugen konnten jedoch Hinweise zum PKW und Kennzeichen machen, so dass die Polizei die Toilettenpapier-Diebe ausfindig machen konnte. Die Täter sind zwischen 30 und 45 Jahre alt. Als die Täter mit dem Vorwurf des Toilettenpapier-Diebstahls, durch die Polizei, konfrontiert wurden teilten sie mit, dass sie den Diebstahl gar nicht bemerkt hätten. Das Volumen/die Größe von Toilettenpapier ist den Tätern jedoch bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell