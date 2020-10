Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lkw fährt auf Pkw

Bad Eilsen/Luhden (ots)

(ma)

Ein 67jähriger Lkw-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrok konnte am Dienstag gg. 17.00 Uhr seinen Lkw Volvo auf der Bundesstraße 83 in der Gemarkung Luhden, Fahrtrichtung Minden, in Höhe der Ampelanlage zur Straße "Am Bruch", nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr gegen das Heck eines Pkw Ford, der wegen der gelblicht zeigenden Ampel anhielt.

Im Fahrzeug der geschädigten 30jährigen Mindenerin wurde eine 12jährige Mitfahrerin durch den Anstoß des Lkw leicht verletzt.

