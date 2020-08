Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy-Telefonierer und Gurtmuffel

Kaiserslautern (ots)

Knapp 90 Minuten lang haben Polizeibeamte am Donnerstag am 11-Freunde-Kreisel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei warfen sie einen Blick in jedes vorbeikommende Auto, um zu sehen, ob die Insassen angeschnallt sind, und ob der Fahrer möglicherweise das Handy am Ohr hat.

In dieser Zeit mussten acht Fahrzeuge herausgewunken werden, weil genau gegen diese beiden Kontrollschwerpunkte verstoßen wurde. Sechs Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung nutzten, erhalten eine Anzeige und müssen mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie einem Punkt in der "Verkehrssünderdatei" rechnen. Zwei weitere Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die "Gurtmuffel" mussten jeweils 30 Euro bezahlen. |cri

