POL-NMS: 201207-3-pdnms Verkehrsunfall BAB 7, Neumünster

Neumünster/BAB 7/Heute um 10.41 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Neumünster Mitte und Neumünster Süd ein folgenschwerer Unfall. Ein mit drei Personen besetzter PKW Peugeot 308 fuhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h auf einen vor ihm fahrenden Kleinlaster auf, der mit deutlich geringer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der 84 Jahre alte Fahrer des Peugeot kam ebenso wie die 76jährige Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in das FEK, während die 88 Jahre alte Beifahrerin mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Kleinlaster konnte anschließend seine Fahrt noch bis zum nächsten Rastplatz fortsetzen. Der entstandene Schaden beträgt 23.000,--EUR. Um 12.00 Uhr waren alle Fahrspuren wieder frei befahrbar.

